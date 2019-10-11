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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.10.2019 15:30
GÜNCEL HABERLER

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFNE1922 ISIN kodlu Finansman Bonosu İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.260.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFNE1922
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 157.000.000
İhraç Fiyatı 0,95104
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2019
Kayıt Tarihi 10.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 157.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 157.000.000 TL nominal değerli, 11.10.2019 vade tarihli bononun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792657


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