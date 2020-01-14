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***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.01.2020 11:43
GÜNCEL HABERLER



***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISFN52012 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN52012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000
İhraç Fiyatı 0,94537
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 122.000.000 TL nominal değerli, 178 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812291


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 6,76 14.934.034 % 19,86  
TKNSA 6,21 277.439.605 % 15,43  
TLMAN 12,56 32.682.733 % 13,67  
CRFSA 6,03 72.681.121 % 13,13  
VAKKO 5,44 31.440.247 % 13,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6113 7,6494 % 0,19  
Frank 6,0446 6,0811 % 0,49  
Riyal 1,5639 1,5718 % 0,36  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.543 1.543 -5,96  
Altın Gr. 292 292 0,31  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.928 1.976 -6,80  
Yarım 932 956 -3,29  
Çeyrek 467 478 -1,64  
Gümüş.Ons 17,74 17,77 -0,23  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,08 64,08 -0,12  
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