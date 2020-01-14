***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 11:43
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN52012 ISIN kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN52012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 122.000.000
İhraç Fiyatı 0,94537
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 122.000.000 TL nominal değerli, 178 gün vadeli bono ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812291
BIST
12:44120.778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 529,30
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.815
En Düşük
119.575
12:445,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:446,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:44292,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,18
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|14.934.034
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|TLMAN
|12,56
|32.682.733
|% 13,67
|
|CRFSA
|6,03
|72.681.121
|% 13,13
|
|VAKKO
|5,44
|31.440.247
|% 13,10
|
|GLBMD
|2,22
|497.291
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,42
|3.841.234
|% -4,05
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|ASELS
|23,22
|389.439.387
|% 1,31
|
|TKNSA
|6,21
|277.439.605
|% 15,43
|
|KRDMD
|3,01
|514.772.655
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|220.126.498
|% -0,63
|
|PETKM
|4,08
|485.750.953
|% -0,24
|
|THYAO
|14,87
|1.167.965.190
|% 0,20
|
|ALBRK
|1,71
|114.271.099
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6113
|7,6494
|% 0,19
|
|Frank
|6,0446
|6,0811
|% 0,49
|
|Riyal
|1,5639
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.543
|-5,96
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,31
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,80
|
|Yarım
|932
|956
|-3,29
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|-0,12
|