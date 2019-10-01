GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2019 17:20
GÜNCEL HABERLER

***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan ORUÇ Genel Müdür Yardımcısı 04.05.2018 0212 350 74 70 neslihanoruc@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey-Kur.Yön.Der.Uzmanlığı 206442- 701418
Ayşe PERK Birim Yetkilisi 28.05.2014 0212 350 74 78 ayseperk@isleasing.com.tr - -
Firuze KUTLU Birim Yetkilisi 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KARAKILIÇ GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞAHİN EMRE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EFES VARLIK YÖNETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
NESLİHAN ORUÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789434


BIST




BIST USD EURO ALTIN
11:14104.228
Değişim :  0,34% |  351,82
Açılış :  103.832  
Önceki Kapanış :  103.877  
En Yüksek
104.370 En Düşük
103.268
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru