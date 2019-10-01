***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 17:20
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan ORUÇ Genel Müdür Yardımcısı 04.05.2018 0212 350 74 70 neslihanoruc@isleasing.com.tr Ser.Piy.Faal.İleri Düzey-Kur.Yön.Der.Uzmanlığı 206442- 701418
Ayşe PERK Birim Yetkilisi 28.05.2014 0212 350 74 78 ayseperk@isleasing.com.tr - -
Firuze KUTLU Birim Yetkilisi 19.01.2016 0212 350 74 72 firuzekutlu@isleasing.com.tr - -
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET KARAKILIÇ GENEL MÜDÜR Yönetici GENEL MÜDÜR FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ŞAHİN EMRE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EFES VARLIK YÖNETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİBEL DOĞAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
NESLİHAN ORUÇ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789434
BIST
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En Düşük
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