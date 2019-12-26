***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.12.2019 18:29
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Aralık 2019 tarih ve 552 sayılı kararı ile Sermaye Piyasayı Mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 250.000.000.- TL kayıtlı sermayesinin 2020-2024 yılları arasında da 250.000.000.-TL olarak bırakılmasına, - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin ilişikteki şekilde tadil edilmesi ve gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, - Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Ek: Tadil tasarısı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805425
BIST
18:05113.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,59
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
18:055,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0266
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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5,9611
En Düşük
5,9292
18:056,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0690
|Açılış
|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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6,6673
En Düşük
6,5741
18:05289,53
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 289,47
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|Önceki Kapanış
|: 288,32
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290,31
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|180,30
|15.035.165
|% 14,99
|
|INFO
|6,99
|253.355
|% 14,97
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|HDFGS
|2,49
|127.001.349
|% 12,16
|
|CMBTN
|42,10
|4.614.822
|% 11,20
|
|FMIZP
|45,52
|37.441.268
|% -15,07
|
|QNBFB
|36,76
|88.382.179
|% -14,99
|
|SMART
|10,08
|205.284.250
|% -11,19
|
|KSTUR
|23,06
|28.238
|% -9,57
|
|EGCYO
|0,38
|225.829
|% -9,52
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|THYAO
|13,95
|575.805.794
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|TKFEN
|19,20
|340.523.722
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,52
|1.115.002.254
|% 5,56
|
|ISGYO
|1,54
|457.023.789
|% 13,24
|
|ISFIN
|3,96
|827.621.432
|% 0,25
|
|IHLAS
|0,87
|137.314.276
|% 2,35
|
|KRDMD
|2,62
|340.139.355
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7696
|7,8086
|% 1,02
|
|Frank
|6,0923
|6,1290
|% 1,20
|
|Riyal
|1,5833
|1,5912
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,53
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,15
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
|68,11
|68,11
|0,20
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