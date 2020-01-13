***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2020 18:00
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Aralık 2019 tarih ve 552 sayılı kararı ile Sermaye Piyasayı Mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan şirketimizin mevcut 250.000.000.- TL kayıtlı sermayesinin 2020-2024 yılları arasında da 250.000.000.-TL olarak bırakılmasına, - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin ilişikteki şekilde tadil edilmesi ve gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, - Ekteki tadil tasarısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek değişikliklerin yapılması ve diğer tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Ek: Tadil tasarısı
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812170
BIST
18:00120.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.689,85
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:005,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:006,5354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:00292,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,23
|Açılış
|: 292,64
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.601
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.894.807
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.969.935
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.614.267
|% 19,86
|
|AYEN
|4,36
|150.008.320
|% 19,78
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.888.061
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,43
|156.001.321
|% -4,46
|
|AKSUE
|15,02
|15.289.909
|% -4,33
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|683.334.439
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|523.896.526
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.473.665.172
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,57
|481.023.001
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,96
|679.133.217
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,73
|323.240.609
|% 1,76
|
|THYAO
|14,83
|2.418.825.556
|% 2,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6062
|7,6444
|% -0,57
|
|Frank
|6,0222
|6,0585
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,17
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,99
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|-0,48
|
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