***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2019 18:17
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 15.05.2019 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan 2017/244 Esas sayılı şirketin feshi konulu davanın 26.09.2019 tarihinde yapılan duruşmasında bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara süre verilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 31.10.2019 tarihinde görülecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789281
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