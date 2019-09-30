***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 15.05.2019 tarihli KAP açıklamasında bilgisi verilen, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan 2017/244 Esas sayılı şirketin feshi konulu davanın 26.09.2019 tarihinde yapılan duruşmasında bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara süre verilmesine karar verilmiştir. Bir sonraki duruşma 31.10.2019 tarihinde görülecektirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789281BIST