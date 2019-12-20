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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 18:21
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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20 Aralık 2019 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
  
Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin  tam bölünme yöntemiyle 3 yeni şirkete bölünmesine, bölünme işlemleri sonrasında Numnum markalı restoranlara ait operasyonların yürütüleceği yeni kurulacak şirketteki ("Numnum Restoranları") paylarımızın tamamının -belirli pay değeri düzeltme mekanizmalarına bağlı olarak- 9.300.000 (dokuzmilyonüçyüzbin) TL karşılığında Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. Tic. A.Ş.'ye ("BigChefs")' satılması ve yine bölünme işlemleri sonrasında Kronotrop kahve operasyonlarının yürütüleceği yeni kurulacak şirketteki ("Kronotrop") paylarımızın tamamının -belirli pay değeri düzeltme mekanizmalarına bağlı olarak- 14.725.000 (ondörtmilyonyediyüzyirmibeşbin) TL karşılığında Sn. Menderes Utku'ya satılması için sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup 20 Aralık 2019 tarihinde her iki taraf ile Pay Alım Satım Sözleşmeleri imzalanmıştır. Satışların tamamlanması ön koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804659


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MTRYO 7,01 11.175.365 % 14,92  
AYCES 9,48 4.644.362 % 14,91  
ESCOM 1,38 6.624.798 % 12,20  
MRGYO 1,02 11.918.075 % 10,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7042 7,7429 % -0,09  
Frank 6,0254 6,0617 % -0,47  
Riyal 1,5785 1,5864 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 -1,86  
Altın Gr. 282 282 -0,50  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,16 17,18 0,09  
Gümüş Gr. 3,28 3,28 0,02  
B. Petrol 66,00 66,00 -0,54  
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