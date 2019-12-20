***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2019 18:21
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Aralık 2019 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
Numnum Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin tam bölünme yöntemiyle 3 yeni şirkete bölünmesine, bölünme işlemleri sonrasında Numnum markalı restoranlara ait operasyonların yürütüleceği yeni kurulacak şirketteki ("Numnum Restoranları") paylarımızın tamamının -belirli pay değeri düzeltme mekanizmalarına bağlı olarak- 9.300.000 (dokuzmilyonüçyüzbin) TL karşılığında Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. Tic. A.Ş.'ye ("BigChefs")' satılması ve yine bölünme işlemleri sonrasında Kronotrop kahve operasyonlarının yürütüleceği yeni kurulacak şirketteki ("Kronotrop") paylarımızın tamamının -belirli pay değeri düzeltme mekanizmalarına bağlı olarak- 14.725.000 (ondörtmilyonyediyüzyirmibeşbin) TL karşılığında Sn. Menderes Utku'ya satılması için sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup 20 Aralık 2019 tarihinde her iki taraf ile Pay Alım Satım Sözleşmeleri imzalanmıştır. Satışların tamamlanması ön koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804659
BIST
18:05111.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 577,32
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
18:055,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0023
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
18:056,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0314
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
18:05282,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,51
|Açılış
|: 282,22
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|MTRYO
|7,01
|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7042
|7,7429
|% -0,09
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5785
|1,5864
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|-1,86
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|0,02
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|-0,54
|
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