***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 361 uyarınca yapılan açıklamadır.İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Eylül 2019 - Eylül 2020 dönemini kapsayan toplam 25 milyon ABD Doları teminatlı Yönetici Sorumluluk ve Mesleki Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group Limited ve Allianz Sigorta A.Ş.'den temin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805417BIST