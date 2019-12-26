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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.12.2019 18:20
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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 361 uyarınca yapılan açıklamadır.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Eylül 2019 - Eylül 2020 dönemini kapsayan toplam 25 milyon ABD Doları teminatlı  Yönetici Sorumluluk  ve Mesleki Sorumluluk Sigortası, Chubb European Group Limited ve Allianz Sigorta A.Ş.'den temin edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805417


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Tam 1.897 1.945 11,03  
Yarım 917 941 5,34  
Çeyrek 460 470 2,67  
Gümüş.Ons 17,88 17,92 0,12  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 67,77 67,77 0,57  
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