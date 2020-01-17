***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.12.2019 tarihinde İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("İş Girişim Sermayesi" veya "Şirket") tarafından "Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin Eş Zamanlı Sermaye Azaltım ve Arttırım Kararı" başlığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği gibi, İş Girişim Sermayesi 'nin pay sahibi olduğu Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş ("Toksöz Spor")'de gerçekleştirilecek sermaye artırımında sermayenin 37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle 37.550.000 TL'ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL'ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz 17.01.2020 tarihinde 30.000.000 TL taahhüt ederek ilgili tutarın %25 ‘lik kısmı olan 7.500.000 TL'yi nakden ödemiştir. Bununla birlikte diğer Toksöz Spor ortakları tarafından ilgili sermaye artırımına ilişkin tüm rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmayacağı konusu henüz netleşmediğinden tüm işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli açıklamalar yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813445BIST