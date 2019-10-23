***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.10.2019 15:17
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSISGYK2014
Nominal Değer (TL)
50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/10/2019
Vadesi (Gün)
387
İtfa Tarihi
13/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794365
BIST
16:2199.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.621,84
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.546
En Düşük
98.637
16:215,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0461
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:216,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0535
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:21276,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,30
|Açılış
|: 276,59
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,08
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-12,02
|
|Yarım
|884
|907
|-5,81
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|58,92
|58,92
|-0,78
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