***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİş Kule-3 Blok, 1 Adet Bağımsız Bölüm Kira Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi30.09.2019Açıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1420 ada, 56 No'lu Bağımsız Bölüm'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789427BIST