***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.10.2019 16:27
ra Park AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
8.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 21 ada, 110 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792679
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0463
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8833
En Düşük
5,8233
18:056,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4983
En Düşük
6,4139
18:05280,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,27
|Açılış
|: 279,92
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12