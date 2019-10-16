***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiÇınarlı Bahçe Market Bloğu Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi14.10.2019Açıklamalarİstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 20 Pafta, 1329 Parsel'e ilişkindeğerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793514BIST