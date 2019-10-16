***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.10.2019 16:36
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çınarlı Bahçe Market Bloğu Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
14.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 20 Pafta, 1329 Parsel'e ilişkin
değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793514
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