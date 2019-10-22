***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.10.2019 17:00
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tuzla Karma (Ofis ve Ticari Alanlar) Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
21.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7301 ada, 2 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794249
BIST
18:0597.886
En Yüksek
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98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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5,8647
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,5489
En Düşük
6,4610
18:05276,98
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 279,61
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279,98
En Düşük
276,64