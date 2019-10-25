***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.10.2019 10:07
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Topkapı İnistanbul Projesi 29 Adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
23.10.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2905 ada, 17 No'lu Parsel'deli 29 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794706
BIST
11:26100.593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,16
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
11:265,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0107
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7618
11:266,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
11:26279,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,56
|Açılış
|: 279,37
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,68
|31.535.287
|% 18,58
|
|DITAS
|7,41
|4.831.631
|% 13,30
|
|NIBAS
|7,49
|7.490
|% 8,87
|
|FRIGO
|10,00
|14.500
|% 6,38
|
|ETILR
|3,65
|10.954
|% 4,89
|
|DARDL
|1,50
|1.536
|% -7,41
|
|BALAT
|0,30
|3.000
|% -6,25
|
|TKURU
|10,70
|148.015
|% -6,22
|
|DOKTA
|36,78
|1.151.711
|% -5,55
|
|ADNAC
|1,80
|2.499.117
|% -4,76
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|ASELS
|18,61
|203.277.460
|% 2,42
|
|GARAN
|9,65
|112.385.990
|% -0,52
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|AKBNK
|7,18
|78.341.584
|% -0,28
|
|IHLGM
|0,78
|61.940.283
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,47
|82.753.849
|% 2,92
|
|OSTIM
|1,28
|35.383.783
|% -1,54
|
|THYAO
|11,93
|254.284.709
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,25
|26.563.873
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3956
|7,4327
|% 0,10
|
|Frank
|5,7985
|5,8335
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5349
|1,5426
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|0,66
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,42
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
|
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