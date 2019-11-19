***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.11.2019 17:43
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Mallmarine AVM Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
19.11.2019
Açıklamalar
Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi, 119 ada, 2 Pafta, 24 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799682
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0359
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05270,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -1,55
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% -0,81
|
|Frank
|5,7321
|5,7666
|% -0,89
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|0,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-1,08
|
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