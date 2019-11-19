***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKapadokya Lodge Otel Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi19.11.2019AçıklamalarNevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Mahallesi, Narderesi Mevkii, 122 ada, 2 ve 3 no'lu Parseller'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799683BIST