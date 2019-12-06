***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.12.2019 14:03
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla Projesi Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
6.12.2019
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 106 No'lu Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802266
BIST
17:07108.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 307,35
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:075,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:076,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:07271,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,89
|104.676.268
|% 18,60
|
|DENCM
|8,05
|22.864.821
|% 16,84
|
|GLRYH
|2,20
|24.500.545
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,34
|27.454.323
|% 12,94
|
|BOSSA
|9,39
|36.093.370
|% 12,86
|
|SMART
|9,57
|11.989.066
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|65.084.670
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,23
|109.117.785
|% -17,91
|
|DERAS
|4,29
|91.466.225
|% -10,06
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|731.599.564
|% -0,44
|
|ASELS
|19,51
|598.352.941
|% -0,86
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|TTKOM
|7,30
|376.154.302
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|362.998.784
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|205.012.804
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|CEMAS
|1,37
|142.988.502
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,42
|193.049.606
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.432.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5413
|7,5791
|% -0,03
|
|Frank
|5,7972
|5,8322
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|