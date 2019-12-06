***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.12.2019 14:07
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Taksim Ofis Lamartine Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
6.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Şehitmuhtar Mahallesi, 11 Pafta, 408 ada, 24 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802268
BIST
17:09108.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 297,20
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:095,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:096,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:09271,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
|: 271,86
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,89
|104.676.268
|% 18,60
|
|DENCM
|8,05
|22.864.821
|% 16,84
|
|GLRYH
|2,20
|24.500.545
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,34
|27.454.323
|% 12,94
|
|BOSSA
|9,39
|36.093.370
|% 12,86
|
|SMART
|9,57
|11.989.066
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|65.084.670
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,23
|109.117.785
|% -17,91
|
|DERAS
|4,29
|91.466.225
|% -10,06
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|731.599.564
|% -0,44
|
|ASELS
|19,51
|598.352.941
|% -0,86
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|TTKOM
|7,30
|376.154.302
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|362.998.784
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|205.012.804
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|CEMAS
|1,37
|142.988.502
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,42
|193.049.606
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.432.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5413
|7,5791
|% -0,03
|
|Frank
|5,7972
|5,8322
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:23PKART
Yüzde 5.10 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 751, 255 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 31 artarak (% 0.12 ) 132, 928
-
17:22XU100
Endeks 108, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 064.00 milyon TL de
-
17:22SNKRN
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 137 adet işlem
-
17:20MEPET
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 693, 729 adet işlem