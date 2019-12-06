***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.12.2019 14:08
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Marmara Park AVM Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
6.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 21 ada, 102-103-110 Parseller'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802269
BIST
17:07108.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 298,64
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:075,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0162
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:076,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:07271,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,83
|100.317.965
|% 16,77
|
|DENCM
|7,99
|22.400.182
|% 15,97
|
|GLRYH
|2,20
|24.498.475
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,68
|27.296.137
|% 14,09
|
|BOSSA
|9,28
|35.657.680
|% 11,54
|
|FONET
|6,40
|64.697.803
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|11.988.980
|% -19,98
|
|KFEIN
|11,35
|107.943.185
|% -17,03
|
|DERAS
|4,15
|90.101.638
|% -13,00
|
|LOGO
|54,85
|16.239.521
|% -7,82
|
|THYAO
|13,70
|720.137.138
|% -0,51
|
|ASELS
|19,50
|595.313.883
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|TTKOM
|7,30
|374.243.913
|% 2,53
|
|GARAN
|10,42
|361.692.768
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,48
|203.548.177
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,39
|140.767.351
|% 5,30
|
|KRDMD
|2,42
|192.989.958
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.213.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5419
|7,5797
|% -0,03
|
|Frank
|5,7950
|5,8300
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|-7,51
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|1.810
|1.837
|4,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,26
|
|Yarım
|867
|890
|-1,58
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,78
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,42
|