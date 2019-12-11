***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiLevent Arsalar Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi11.12.2019Açıklamalarİstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 916 ada, 572 Parsel, Rumelihisarı Mahallesi 916 ada, 630-631 Parseller ve Rumelihisarı Mahallesi 1779 ada 629 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803046BIST