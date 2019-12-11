***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.12.2019 16:58
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NOVA TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Levent Arsalar Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
11.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Levent Mahallesi, 916 ada, 572 Parsel, Rumelihisarı Mahallesi 916 ada, 630-631 Parseller ve Rumelihisarı Mahallesi 1779 ada 629 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803046
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,15
|Açılış
|: 274,56
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6296
|7,6679
|% -0,07
|
|Frank
|5,8656
|5,9010
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5440
|1,5517
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,71
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,31
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,71
|