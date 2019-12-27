***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2019 17:39
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kanyon AVM Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 303 pafta, 1946 ada, 136 Parsel'e ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805624
BIST
17:49113.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,97
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:495,9599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0278
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:496,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:49289,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,00
|Açılış
|: 289,32
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,62
|115.584.094
|% 18,02
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,17
|133.623.241
|% 12,40
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,78
|195.673.121
|% -13,83
|
|QNBFB
|37,60
|84.947.364
|% -13,04
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,29
|65.305.592
|% -6,23
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|THYAO
|13,95
|503.713.665
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|TKFEN
|19,22
|322.984.305
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,55
|1.048.023.713
|% 7,64
|
|ISGYO
|1,52
|440.760.557
|% 11,76
|
|ISFIN
|3,92
|767.986.497
|% -0,76
|
|IHLAS
|0,88
|121.830.469
|% 3,53
|
|TSKB
|1,17
|127.536.133
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7847
|7,8237
|% 1,21
|
|Frank
|6,0828
|6,1195
|% 1,04
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-1,59
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,11
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,13
|
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