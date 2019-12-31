***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2019 18:17
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kadıköy Otel Projesi Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
31.12.2019
Açıklamalar
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, 1421 Ada 4 Parsel'e ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806217
BIST
18:05114.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -329,01
|Açılış
|: 115.072
|
|Önceki Kapanış
|: 114.754
|
115.312
En Düşük
114.419
18:055,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9522
En Düşük
5,9419
18:056,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6902
En Düşük
6,6569
18:05290,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,23
|Açılış
|: 290,96
|
|Önceki Kapanış
|: 289,73
|
291,79
En Düşük
289,62
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|22,08
|139.093.661
|% 19,93
|
|IHGZT
|6,81
|18.117.627
|% 19,89
|
|IHEVA
|3,13
|6.730.621
|% 15,93
|
|ISATR
|165.830,00
|165.830
|% 15,00
|
|ADBGR
|7,13
|33.286.103
|% 14,45
|
|KLGYO
|3,79
|161.169.758
|% -19,87
|
|EGCEY
|0,39
|112.239
|% -9,30
|
|EGCYH
|0,20
|170.883
|% -9,09
|
|ASLAN
|39,96
|22.162.439
|% -8,64
|
|EGCYO
|0,32
|62.820
|% -8,57
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 1,05
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 2,25
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% -0,34
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 1,15
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% -1,64
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% -0,68
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8557
|7,8951
|% 1,10
|
|Frank
|6,1236
|6,1605
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5814
|1,5894
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|5,74
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,41
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,32
|
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