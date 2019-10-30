***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler913.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 46.188.875 1.872.724.737 179.956.837 3.280.576.987 3.280.576.987Transferler13.372.809 166.584.028 -179.956.837 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.934.380 91.934.380 91.934.380Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)91.934.380 91.934.380 91.934.380Sermaye Arttırımı45.000.000 -45.000.000 0 0Kar Payları-68.531.250 -68.531.250 -68.531.250Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 27.610.009 -223.542 59.561.684 1.925.777.515 91.934.380 3.303.980.117 3.303.980.117Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 59.561.684 1.925.777.515 341.610.873 3.556.939.355 3.556.939.355Transferler6.388.108 335.222.765 -341.610.873 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.545.455 -31.545.455 -31.545.455Dönem Sonu Bakiyeler18 958.750.000 240.146.090 423.981 31.053.049 -383.837 65.949.792 2.261.000.280 -31.545.455 3.525.393.900 3.525.393.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.295.609 98.673.462Dönem Karı (Zararı)-31.545.455 91.934.380Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler173.957.417 91.010.927Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.493.869 1.341.716Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.850.300 10.790.070Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.850.300 512.102Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 10.277.968Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.699.745 545.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 491.748 545.235Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.207.997 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler143.392.285 53.584.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -8.192.774 -6.890.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 151.585.059 60.474.847Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.106.857 126.420.168Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.675.952 -102.974.074Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.740.000 -955.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 10.415.952 -102.019.074Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.261.591 -921.573İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -1.261.591 -921.573Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 2.225.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 0 2.225.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.797.019 -91.097.117Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.687.641 -232.373.646İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.979.350 493.040İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.666.991 -232.866.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.855.662 -388.112İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.035.610 750.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.891.272 -1.138.112Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.426.958 -125.978Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler106.888.277 419.836.454Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.354.494 58.049.816Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.110.431 -21.300.595İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.174.475 -5.062.702İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.935.956 -16.237.893Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-88.014.823 -325.305.696Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-88.014.823 -325.305.696Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.311.077 -17.507.496İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.311.077 -17.507.496Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.582.320 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.296.302 -7.167.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.080.784 35.185.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)23.305.602 13.477.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.775.182 21.708.020Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.614.943 91.848.190Alınan Faiz5,19 8.800.872 7.528.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -120.206 -703.641YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.398.821 2.551.026Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -464.050 -965.991Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.488 -448.263Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-456.562 -517.728Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 52.135.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.934.771 -48.617.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.408.490 -146.547.211Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.071.072.948 216.269.873Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.049.288.932 -172.484.416Türev Araçlardan Nakit Girişleri9.919.208 0Ödenen Temettüler18 0 -68.531.250Ödenen Faiz7 -169.111.714 -121.801.418YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.511.702 -45.322.723Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-19.697 -52.601NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.531.399 -45.375.324DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 53.467.044 82.425.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 50.935.645 37.049.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 51.097.252 54.236.749Ticari Alacaklar8 133.029.188 107.442.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 2.701.412 4.680.762İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar130.327.776 102.761.292Diğer Alacaklar9 5.574.007 718.345İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 0 35.610İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.574.007 682.735Türev Araçlar6 46.285.610 59.536.713Stoklar11 304.925.252 307.030.105Proje Halindeki Stoklar11 111.828.845 209.357.229Peşin Ödenmiş Giderler16 8.481.556 14.386.026İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 1.250.318 2.788.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.231.238 11.597.714Diğer Dönen Varlıklar16 29.992.668 37.258ARA TOPLAM691.214.378 752.744.479TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR691.214.378 752.744.479DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 39.639.215 44.389.008İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar39.639.215 44.389.008Stoklar11 175.370.569 174.550.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.349.724 3.088.133Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 3.920.117.331 3.679.192.500Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 252.575.936 474.295.599Maddi Duran Varlıklar12 32.814.760 33.814.159Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 985.189 1.015.609Peşin Ödenmiş Giderler16 8.532.401 5.982.425İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.532.401 5.982.425Diğer Duran Varlıklar16 0 53.261.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.433.385.125 4.469.588.445TOPLAM VARLIKLAR5.124.599.503 5.222.332.924KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 388.838.530 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 114.550.160 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar274.288.370 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 436.543.519 742.664.172İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24 215.150.557 235.002.422İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları221.392.962 507.661.750Ticari Borçlar8 19.790.641 34.901.072İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 11.185.744 16.360.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.604.897 18.540.853Diğer Borçlar9 14.522.729 20.833.806İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 14.522.729 20.833.806Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler191.421.558 279.436.381Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri17 191.421.558 279.436.381Türev Araçlar6 7.239.419 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.986.778 7.283.080İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 91.583 257.870İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.895.195 7.025.210Kısa Vadeli Karşılıklar8.757.598 5.205.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 440.197 390.946Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.317.401 4.814.210Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 738.252 1.258.265ARA TOPLAM1.070.839.024 1.091.581.932TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.070.839.024 1.091.581.932UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 526.416.598 572.183.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24 265.207.592 381.929.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar261.209.006 190.253.966Uzun Vadeli Karşılıklar1.949.981 1.627.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.949.981 1.627.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER528.366.579 573.811.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.599.205.603 1.665.393.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.525.393.900 3.556.939.355Ödenmiş Sermaye18 958.750.000 958.750.000Sermaye Düzeltme Farkları18 240.146.090 240.146.090Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 423.981 423.981Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.669.212 30.669.212Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.053.049 31.053.049Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)31.053.049 31.053.049Diğer Kazançlar (Kayıplar)-383.837 -383.837Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 65.949.792 59.561.684Yasal Yedekler65.949.792 59.561.684Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.261.000.280 1.925.777.515Net Dönem Karı veya Zararı-31.545.455 341.610.873TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.525.393.900 3.556.939.355TOPLAM KAYNAKLAR5.124.599.503 5.222.332.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 388.687.696 986.631.970 140.150.256 236.966.748Satışların Maliyeti19 -211.385.600 -773.469.362 -80.347.632 -172.852.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)177.302.096 213.162.608 59.802.624 64.114.373BRÜT KAR (ZARAR)177.302.096 213.162.608 59.802.624 64.114.373Genel Yönetim Giderleri20 -23.191.002 -18.847.781 -6.628.145 -5.815.858Pazarlama Giderleri20 -10.730.020 -14.505.720 -2.638.588 -938.654Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 7.391.436 9.904.504 115.921 7.268.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.209.782 -11.327.968 -1.207.998 -10.277.968ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)149.562.728 178.385.643 49.443.814 54.350.237Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 1.261.591 921.573 377.764 143.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.824.319 179.307.216 49.821.578 54.494.123Finansman Gelirleri22 0 102.019.085 -6.582.227 62.089.471Finansman Giderleri22 -182.369.774 -189.391.921 -56.244.420 -119.754.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876DÖNEM KARI (ZARARI)-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 -0,00030000 0,00100000 -0,00010000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 23 -0,00030000 0,00100000 -0,00010000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.170.876Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-31.545.455 91.934.380 -13.005.069 -3.17