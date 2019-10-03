***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.10.2019 17:32
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
İş Kuleleri, Kule 2'de kiracı olan İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'nin İş Kuleleri, Kule 3'e taşınacak olması sebebiyle, söz konusu firmaya Kule 3'te toplam 1.386 m2'lik ofis alanının aylık KDV hariç 99.792 TL bedel ile kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kiralama işlemiyle birlikte Kule 3'ün mevcut doluluk oranı %47'ye ulaşmaktadır. Kiralamaya konu alana ilişkin 30.09.2019 tarihli kira değerleme raporu 01.10.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789996
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