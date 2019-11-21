***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzde yer alan Tuzla Meydan Çarşı'da-331 m2'lik alanın Bayek Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye, ekspertiz kira değeri dikkate alınarak, sabit kira üzerinden,-110 m2'lik alanın ise Meydan Çarşı'da hali hazırda kiracı olan Paşabahçe Mağazaları A.Ş.'ye ciro üzerinden kiralanmasına karar verilmiştir.Kiralama işlemine konu taşınmazın 21.10.2019 tarihli kira değerleme raporu 22.10.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799972BIST