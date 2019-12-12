***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.12.2019 13:12
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hasılat paylaşım modeli ile geliştirilen Kartal Manzara Adalar projesinde, eski arsa maliki olan Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim) ile hasılat paylaşımına ilişkin imzalanan sözleşme uyarınca projenin konut kısmına ilişkin kalan hasılat payının ödenmesi kapsamında kalan hasılat payının %5 iskonto yapılarak 19.725.812 ABD doları olarak belirlenmesine ve söz konusu tutarın ödeme günü geçerli olan kur ile "Türk Lirası" olarak Tecim'e ödenmesine karar verilmiştir.
Kalan hasılat payının ödenmesiyle birlikte, Manzara Adalar konut satışlarından elde edilen gelirin tamamı Şirketimize ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803168
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0269
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0359
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
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En Düşük
6,4144
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En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -2,80
|Açılış
|: 272,30
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,11
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.988.311
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.714.364
|% 19,80
|
|DOAS
|11,17
|207.439.311
|% 17,46
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|40.247.161
|% -13,50
|
|MAALT
|52,75
|23.683.236
|% -13,03
|
|HURGZ
|1,07
|4.999.488
|% -11,57
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,05
|1.766.319.783
|% 3,38
|
|ASELS
|19,54
|673.246.163
|% 2,14
|
|PETKM
|3,63
|617.398.969
|% 1,11
|
|GARAN
|10,58
|561.058.086
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,51
|374.962.213
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|374.962.213
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.220.824
|% 0,00
|
|PETKM
|3,63
|617.398.969
|% 1,11
|
|YYAPI
|0,54
|74.018.583
|% 1,89
|
|THYAO
|14,05
|1.766.319.783
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5589
|7,5968
|% -1,02
|
|Frank
|5,8278
|5,8629
|% -0,88
|
|Riyal
|1,5332
|1,5409
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-3,51
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,70
|64,70
|0,98
|