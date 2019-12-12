***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHasılat paylaşım modeli ile geliştirilen Kartal Manzara Adalar projesinde, eski arsa maliki olan Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim) ile hasılat paylaşımına ilişkin imzalanan sözleşme uyarınca projenin konut kısmına ilişkin kalan hasılat payının ödenmesi kapsamında kalan hasılat payının %5 iskonto yapılarak 19.725.812 ABD doları olarak belirlenmesine ve söz konusu tutarın ödeme günü geçerli olan kur ile "Türk Lirası" olarak Tecim'e ödenmesine karar verilmiştir.Kalan hasılat payının ödenmesiyle birlikte, Manzara Adalar konut satışlarından elde edilen gelirin tamamı Şirketimize ait olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803168BIST