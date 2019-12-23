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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

23.12.2019 17:48
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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma paylarına yatırım yapılmasına ve bu kapsamda fon katılma payı bedellerinin Kartal Manzara Adalar bünyesinde bulunan ofis ve ticari alanların, 352.215.000 TL bedel üzerinden tapu sicilinde fon adına tescil ettirilmesi suretiyle ayni olarak ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem kapsamında portföyde yer alan gayrimenkuller menkul kıymetleştirilmekte olup, Şirketimiz gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının getirisine ortak olacaktır.
Söz konusu taşınmazlara ilişkin değerleme raporu 20.12.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804853


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