***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
23.12.2019 17:48
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma paylarına yatırım yapılmasına ve bu kapsamda fon katılma payı bedellerinin Kartal Manzara Adalar bünyesinde bulunan ofis ve ticari alanların, 352.215.000 TL bedel üzerinden tapu sicilinde fon adına tescil ettirilmesi suretiyle ayni olarak ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu işlem kapsamında portföyde yer alan gayrimenkuller menkul kıymetleştirilmekte olup, Şirketimiz gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarının getirisine ortak olacaktır.
Söz konusu taşınmazlara ilişkin değerleme raporu 20.12.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804853
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0101
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,60
|Açılış
|: 283,84
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|SEKUR
|5,34
|16.486.460
|% 12,90
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|QNBFB
|29,12
|55.284.545
|% 12,00
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6765
|7,7150
|% -0,33
|
|Frank
|6,0391
|6,0755
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5807
|1,5887
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|5,72
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,05
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,20
|
Seans Raporu
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, PGSUS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 776, 8 artarak (% 0.73 ) 106, 597