***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.12.2019 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Kartal Manzara Adalar bünyesinde yer alan ofis ve ticari alanların tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.Kartal Manzara Adalar projesinde, eski arsa maliki olan Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.(Tecim) ile hasılat paylaşımına ilişkin imzalanan sözleşme uyarınca, projede yer alan ofis ve ticari alanların gayrimenkul yatırım fonuna devri kapsamında Tecim'e yapılacak olan KDV hariç 173,5 milyon TL tutarındaki hasılat payı ödemesinin, aynı tutarda gayrimenkul yatırım fonu katılma payı vermek suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806171BIST