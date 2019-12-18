***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
18.12.2019 14:09
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Betonarme Turistik Otel Restoran Toplantı Salonu ve arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Mahallesi, Narderesi Mevkii, tapunun 30K1B pafta, 122 ada, 2 ve 3.no'lu parsellerinde kayıtlı 28.827 m2 yüz ölçümlü arsa ve üzerinde yer alan Betonarme Turistik Otel Restoran Toplantı Salonu ile 11.409 m2 yüz ölçümlü arsa.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
51.300.034 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%5,4
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%5,4
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1,0
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1,2
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,6
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,7
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakde dönmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 36 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 21 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Tarman Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.11.2019 / 2019/5554
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
31.780.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısında Nevşehir'de bulunan Kapadokya Lodge Otel ile otelin yan parselinde bulunan 11.409 m2 yüz ölçümlü arsanın KDV dahil 55,7 milyon TL bedel üzerinden Tarman Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu satış işlemi kapsamında, yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 36 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 21 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Satışa konu taşınmazın değerleme raporu 19.11.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804123
BIST