***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBetonarme Turistik Otel Restoran Toplantı Salonu ve arsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüNevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar Mahallesi, Narderesi Mevkii, tapunun 30K1B pafta, 122 ada, 2 ve 3.no'lu parsellerinde kayıtlı 28.827 m2 yüz ölçümlü arsa ve üzerinde yer alan Betonarme Turistik Otel Restoran Toplantı Salonu ile 11.409 m2 yüz ölçümlü arsa.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli51.300.034 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%5,4Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%5,4Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,0Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1,2Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,6İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,7Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGayrimenkulü nakde dönmekElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 36 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 21 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTarman Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.11.2019 / 2019/5554Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar31.780.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısında Nevşehir'de bulunan Kapadokya Lodge Otel ile otelin yan parselinde bulunan 11.409 m2 yüz ölçümlü arsanın KDV dahil 55,7 milyon TL bedel üzerinden Tarman Çimento Yatırım San. ve Tic. A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.Söz konusu satış işlemi kapsamında, yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 36 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 21 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Satışa konu taşınmazın değerleme raporu 19.11.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804123BIST