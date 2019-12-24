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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

24.12.2019 13:54
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ofis ve ticari alanlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, G22A14B2B ve G22A15A1A paftalar, 10047 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı ofis ve ticari alanlar
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
352.215.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%36,6
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%36,7
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6,9
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%8,4
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%4,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%32,1
Satış Koşulları
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Taşınmazların menkul kıymetleştirilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
UFRS'ye göre yaklaşık 43 mn TL zarar oluşması öngörülmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönşkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.12.2019 / 2019/İŞGYO/003
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
349.735.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

Kartal Manzara Adalar bünyesinde yer alan ofis ve ticari alanların İş Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'na devrine ilişkin KAP girişidir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804952


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ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.856.351 % 14,91  
MNDRS 1,41 107.917.070 % 13,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6789 7,7174 % 0,02  
Frank 6,0345 6,0709 % -0,03  
Riyal 1,5806 1,5885 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.491 4,72  
Altın Gr. 285 285 0,88  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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