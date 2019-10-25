***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 17:05
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.(Timur Gayrimenkul) ile geliştirdiği 2.724 adet konuttan oluşan İnistanbul Konut Projesi'ndeki konut satışları tamamlanma aşamasına gelmiş olup, projede kalan 29 adet konutun Timur Gayrimenkul ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Söz konusu paylaşıma ilişkin imzalanan protokol kapsamında 9 adet konuttaki Timur Gayrimenkul'e ait (KDV dahil 3,2 milyon değerindeki) %50 oranındaki mülkiyet payı, Şirketimiz tarafından devralınacaktır. Kalan 20 konut ise yüklenici firmalara devredilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794826
BIST
17:25100.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,27
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:255,7641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:256,3958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:25280,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|8,28
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,09
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:35MRDIN
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 991 adet işlem
-
17:32OSTIM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 860, 312 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 100, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 4, 558.00 milyon TL de
-
17:31MRDIN
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 650 adet işlem
-
17:29DESPC
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 782 adet işlem