***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.(Timur Gayrimenkul) ile geliştirdiği 2.724 adet konuttan oluşan İnistanbul Konut Projesi'ndeki konut satışları tamamlanma aşamasına gelmiş olup, projede kalan 29 adet konutun Timur Gayrimenkul ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Söz konusu paylaşıma ilişkin imzalanan protokol kapsamında 9 adet konuttaki Timur Gayrimenkul'e ait (KDV dahil 3,2 milyon değerindeki) %50 oranındaki mülkiyet payı, Şirketimiz tarafından devralınacaktır. Kalan 20 konut ise yüklenici firmalara devredilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794826BIST