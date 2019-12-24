***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









[]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan Kapadokya Lodge Otel'in satışına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 55,7 milyon TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804967BIST