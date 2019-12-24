***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 14:50
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.12.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla satış işlemi duyurulan Kapadokya Lodge Otel'in satışına ilişkin tapu devir işlemleri tamamlanmış olup, 55,7 milyon TL tutarındaki KDV dahil satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804967
BIST
16:59113.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.113,57
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
16:595,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
16:596,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
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6,6095
En Düşük
6,5877
16:59285,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,87
|Açılış
|: 285,08
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,53
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,28
|82.706.187
|% 17,11
|
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|
|SEKFK
|5,24
|5.760.715
|% 14,91
|
|INFO
|4,50
|152.485
|% 12,50
|
|ITTFH
|4,05
|91.484.291
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,14
|1.196
|% -10,00
|
|BMELK
|1,27
|420.087
|% -9,93
|
|UZERB
|2,48
|42.943
|% -8,82
|
|KPHOL
|2,10
|3.027
|% -5,41
|
|THYAO
|14,03
|845.871.887
|% 1,81
|
|HALKB
|5,96
|485.810.351
|% 4,56
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|IPEKE
|7,99
|395.660.189
|% 1,65
|
|KOZAA
|10,24
|361.475.563
|% 2,61
|
|IHLGM
|1,12
|255.728.106
|% -0,88
|
|ALBRK
|1,47
|256.495.972
|% -3,29
|
|ZOREN
|1,73
|238.105.194
|% -1,14
|
|GUSGR
|2,22
|272.176.116
|% 4,72
|
|PETKM
|3,76
|407.095.006
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6807
|7,7192
|% 0,05
|
|Frank
|6,0365
|6,0728
|% 0,00
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|4,48
|
|Altın Gr.
|285
|285
|0,75
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|
|Yarım
|909
|932
|4,76
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,61
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
|