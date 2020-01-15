***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2020 14:39
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği(III-48.1)'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2019 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 1,4 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmış konut ve ticari gayrimenkullere ilişkin olarak, Kapadokya Otel satışı dahil olmak üzere, 136,6 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812791
BIST
16:19121.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -20,04
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:195,8861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:196,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:19293,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,49
|Açılış
|: 293,05
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.622.392
|% 14,92
|
|MARTI
|1,16
|101.082.946
|% 14,85
|
|BURVA
|17,25
|1.047.674
|% 11,29
|
|QNBFB
|49,08
|48.878.069
|% 10,29
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.267.443
|% -13,51
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,87
|1.540.224.531
|% 0,47
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,64
|607.900.681
|% 4,46
|
|GUSGR
|2,34
|844.571.047
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|741.750.689
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|253.924.475
|% 1,17
|
|PETKM
|4,08
|596.478.216
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6344
|7,6727
|% -0,01
|
|Frank
|6,0782
|6,1148
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5646
|1,5725
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|3,10
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,49
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.932
|1.981
|7,68
|
|Yarım
|934
|958
|3,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|1,86
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,39
|64,39
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:32KRTEK
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 624, 782 adet işlem
-
16:31MAALT
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 84.90 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 895 adet işlem
-
16:30SNGYO
Yüzde -13.51 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 615, 928 adet işlem
-
16:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -164, 61 kaybederek (% -0.14 ) 115, 536
-
16:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, TSPOR, ALYAG, ORMA, EGCYH, DENGE, BALAT, EGCEY, BMELK