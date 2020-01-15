***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği(III-48.1)'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2019 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı KDV hariç yaklaşık 1,4 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmış konut ve ticari gayrimenkullere ilişkin olarak, Kapadokya Otel satışı dahil olmak üzere, 136,6 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812791BIST