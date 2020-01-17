***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 14:56
Yönetim Kurulumuzun 17 Ocak 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarınca
Portföyümüzde bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.", "Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." değerleme kuruluşlarından değerleme hizmeti alınmasına,
2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813368
BIST
17:26121.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 186,88
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
17:265,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0362
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8972
En Düşük
5,8463
17:266,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5465
En Düşük
6,5173
17:26294,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,24
|Açılış
|: 294,85
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,52
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,54
|21.565.720
|% 18,79
|
|DERIM
|9,21
|24.992.674
|% 16,14
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.023.299
|% 14,97
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,06
|1.780.681.527
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|PGSUS
|73,70
|508.501.924
|% -2,51
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|BNTAS
|3,83
|415.163.112
|% 15,02
|
|KRDMD
|2,99
|560.789.718
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,83
|325.641.904
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,64
|282.069.038
|% -0,61
|
|ODAS
|2,58
|338.101.066
|% 2,38
|
|PETKM
|4,00
|501.576.920
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6595
|7,6979
|% 0,33
|
|Frank
|6,0583
|6,0948
|% 0,21
|
|Riyal
|1,5651
|1,5730
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|4,41
|
|Altın Gr.
|295
|295
|2,24
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|0,27
|
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