***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Yönetim Kurulumuzun 17 Ocak 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerleme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35.maddesi uyarıncaPortföyümüzde bulunan gayrimenkuller için ekli listede belirlendiği şekilde "Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.", "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.", "Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." ve "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." değerleme kuruluşlarından değerleme hizmeti alınmasına,2020 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için "Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş." veya "Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813368BIST