***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSISGYE1915 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2015İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.10.2019Vade (Gün Sayısı) 1.092ISIN Kodu TRSISGYE1915Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 2,73 Evet2 13.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 3,27 Evet3 13.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 3,33 Evet4 12.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 3,37 Evet5 11.01.2018 10.01.2018 11.01.2018 3,55 Evet6 12.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 3,8 Evet7 12.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 4,05 Evet8 11.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 5,29 Evet9 10.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 6,73 Evet10 11.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 5,19 Evet11 11.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 5,7 Evet12 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 5,09 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli, TRSISGYE1915 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792359BIST