***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.10.2019 17:45
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSISGYE1915 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2015
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 1.092
ISIN Kodu TRSISGYE1915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 87.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 2,73 Evet
2 13.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 3,27 Evet
3 13.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 3,33 Evet
4 12.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 3,37 Evet
5 11.01.2018 10.01.2018 11.01.2018 3,55 Evet
6 12.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 3,8 Evet
7 12.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 4,05 Evet
8 11.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 5,29 Evet
9 10.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 6,73 Evet
10 11.04.2019 10.04.2019 11.04.2019 5,19 Evet
11 11.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 5,7 Evet
12 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 5,09 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli, TRSISGYE1915 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792359
BIST