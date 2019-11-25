***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.11.2019 16:47
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSISGYK1917 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon ve İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 368
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSISGYK1917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 7,2356 Evet
2 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 6,5907 Evet
3 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 7,2964 Evet
4 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 4,8766 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 1 yıl vadeli, TRSISGYK1917 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800326
BIST