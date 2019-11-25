***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSISGYK1917 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon ve İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.11.2019Vade (Gün Sayısı) 368Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSISGYK1917Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 7,2356 Evet2 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 6,5907 Evet3 26.08.2019 23.08.2019 26.08.2019 7,2964 Evet4 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 4,8766 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir kupon ödemeli, 1 yıl vadeli, TRSISGYK1917 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ve itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800326BIST