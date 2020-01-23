***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Evet2 29.07.2019 26.07.2019 29.07.2019 7,0432 Evet3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,483 Evet4 27.01.2020 24.01.2020 27.01.2020 4,40795 27.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 3,04946 27.07.2020 24.07.2020 27.07.20207 26.10.2020 23.10.2020 26.10.20208 25.01.2021 22.01.2021 25.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TRLIBOR'a endeksli 3 ayda bir değişken faizli, TRSISGY12113 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,0494 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814139BIST