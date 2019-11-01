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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 17:21
GÜNCEL HABERLER

***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ayşegül Şahin Kocameşe Grup Başkanı 28.01.2005 0850 724 23 50 aysegul.sahin@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 200510-700129
Mine Kurt Yıldırım Müdür Yardımcısı 04.09.2006 0850 724 23 50 mine.kurt@isgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lİsansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 202598-700177




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796155


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3706 7,4076 % -0,04  
Frank 5,7697 5,8044 % 0,01  
Riyal 1,5177 1,5253 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 -1,51  
Altın Gr. 277 277 -0,79  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,11 -0,01  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,81 60,81 1,19  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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