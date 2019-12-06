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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.12.2019 14:02
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 400000000 TRY Yurtiçi 27.03.2018 23.03.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 28.01.2019 25.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 10.10.2019 10.01.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 23.10.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 03.12.2019 11.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 04.12.2019 29.05.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802265


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,83 100.317.965 % 16,77  
DENCM 7,99 22.400.182 % 15,97  
GLRYH 2,20 24.498.475 % 14,58  
FMIZP 33,68 27.296.137 % 14,09  
BOSSA 9,28 35.657.680 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5439 7,5818 % 0,00  
Frank 5,7955 5,8304 % -0,09  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 -13,41  
Altın Gr. 272 272 -0,94  
Cumhuriyet 1.804 1.831 -2,00  
Tam 1.795 1.840 -2,31  
Yarım 868 890 -1,12  
Çeyrek 435 445 -0,55  
Gümüş.Ons 16,75 16,77 -0,22  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,17 63,17 -0,22  
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