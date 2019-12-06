***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2019 14:02
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 400000000 TRY Yurtiçi 27.03.2018 23.03.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 28.01.2019 25.01.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 10.10.2019 10.01.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 23.10.2019 13.11.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 03.12.2019 11.12.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Borçlanma Aracı 1000000000 TRY Yurtiçi 04.12.2019 29.05.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802265
BIST
17:09108.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 297,20
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:095,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:096,3876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:09271,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,04
|Açılış
|: 271,86
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,83
|100.317.965
|% 16,77
|
|DENCM
|7,99
|22.400.182
|% 15,97
|
|GLRYH
|2,20
|24.498.475
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,68
|27.296.137
|% 14,09
|
|BOSSA
|9,28
|35.657.680
|% 11,54
|
|FONET
|6,40
|64.697.803
|% -20,00
|
|SMART
|9,57
|11.988.980
|% -19,98
|
|KFEIN
|11,35
|107.943.185
|% -17,03
|
|DERAS
|4,15
|90.101.638
|% -13,00
|
|LOGO
|54,85
|16.239.521
|% -7,82
|
|THYAO
|13,70
|720.137.138
|% -0,51
|
|ASELS
|19,50
|595.313.883
|% -0,91
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|TTKOM
|7,30
|374.243.913
|% 2,53
|
|GARAN
|10,42
|361.692.768
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,48
|203.548.177
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,01
|399.456.664
|% 4,88
|
|CEMAS
|1,39
|140.767.351
|% 5,30
|
|KRDMD
|2,42
|192.989.958
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.213.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5439
|7,5818
|% 0,00
|
|Frank
|5,7955
|5,8304
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5319
|1,5396
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-13,41
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.795
|1.840
|-2,31
|
|Yarım
|868
|890
|-1,12
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,22
|
Seans Raporu
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17:23PKART
Yüzde 5.10 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 751, 255 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 31 artarak (% 0.12 ) 132, 928
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17:22XU100
Endeks 108, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 8, 064.00 milyon TL de
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17:22SNKRN
Yüzde 7.42 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 024, 137 adet işlem
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17:20MEPET
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 693, 729 adet işlem