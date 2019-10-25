***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ISCTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin T.İş Bankası A.Ş.'den kullandığı veya kullanacağı kredilere teminat oluşturmak üzere portföyümüzde yer alan İş Kuleleri Kule 3'ün üzerine ilgili Banka lehine 444 milyon TL tutarında ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794828BIST