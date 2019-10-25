***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 17:06
***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ISCTR]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T.İş Bankası A.Ş.'den kullandığı veya kullanacağı kredilere teminat oluşturmak üzere portföyümüzde yer alan İş Kuleleri Kule 3'ün üzerine ilgili Banka lehine 444 milyon TL tutarında ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794828
BIST
17:26100.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,84
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:265,7638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0015
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:266,3964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:26280,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,18
|
|Frank
|5,7844
|5,8193
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5330
|1,5407
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|8,28
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,09
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:35MRDIN
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 991 adet işlem
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17:31MRDIN
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 650 adet işlem
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17:29DESPC
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 782 adet işlem