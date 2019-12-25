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***ISGYO* *ISGSY*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.12.2019 16:23
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO******ISGSY*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

İş Kuleleri, Kule 2, 2. katta yer alan 127 m2'lik alanda kiracı olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve 292 m2'lik alanda kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile kira sözleşmelerine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, her iki kiracının da güncel aylık m2 kira bedeli aylık ekspertiz kira değerinin üzerindedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805162


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IHLAS 0,90 301.529.282 % 16,88  
RYGYO 4,67 72.116.299 % 16,17  
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