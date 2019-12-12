***ISGYO* *SISE*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ISGYO******SISE*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiOfis ve ticari alanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 7301 ada, 2 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazda, toplam 31.402 m2 brüt alana sahip 21 bağımsız bölüm.Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli310.000.000 TL + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%33Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%32,3Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%7,4Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%5,2İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%28,2Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGayrimenkulü nakde dönmekElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 126,4 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 41 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTürkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası9.12.2019 / 19_400_307Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar308.870.000 TL+KDVİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin hali hazırda kiracı olduğu Tuzla Ofis Binası ile Tuzla Meydan Çarşı'da yer alan 5 bağımsız bölümün toplam 310.000.000 TL+KDV bedel üzerinden, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.Söz konusu satış kapsamında yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 126,4 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 41 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Satışa konu taşınmazın değerleme raporu 11.12.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803228BIST