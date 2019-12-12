***ISGYO* *SISE*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
12.12.2019 18:11
***ISGYO******SISE*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [SISE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Ofis ve ticari alan
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, tapunun 7301 ada, 2 no.lu parselinde kayıtlı taşınmazda, toplam 31.402 m2 brüt alana sahip 21 bağımsız bölüm.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
310.000.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%33
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%32,3
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%6
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%7,4
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%5,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%28,2
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakde dönmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 126,4 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 41 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
9.12.2019 / 19_400_307
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
308.870.000 TL+KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12 Aralık 2019 tarihinde yapılan toplantısında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin hali hazırda kiracı olduğu Tuzla Ofis Binası ile Tuzla Meydan Çarşı'da yer alan 5 bağımsız bölümün toplam 310.000.000 TL+KDV bedel üzerinden, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devir tarihinde eş zamanlı olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu satış kapsamında yasal kayıtlara (VUK) göre yaklaşık 126,4 milyon TL, UFRS'ye göre hazırlanan bilançoda ise yaklaşık 41 milyon TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Satışa konu taşınmazın değerleme raporu 11.12.2019 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803228
BIST