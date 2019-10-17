***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.10.2019 09:23
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 288 adet varant 17 Ekim 2019 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayınlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZICG.V, IZICH.V, IZICI.V, IZICJ.V, IZICK.V, IZICL.V, IZICM.V, IZICN.V, IZICO.V, IZIDA.V, IZIDB.V, IZIDC.V, IZIVT.V, IZIVU.V, IZIVV.V, IZIVY.V, IZIVZ.V, IZIYP.V, IZIYR.V, IZIYS.V, IZIYT.V, IZIYU.V, IZIYV.V, IZIYY.V, IBIGD.V, IBIGE.V, IBIGF.V, IBIGG.V, IBIGH.V, IBIRO.V, IBISA.V, IBISB.V, IBISC.V, IBISD.V, ABIFN.V, ABIFO.V, ABIGA.V, ABIGB.V, ABIGC.V, ABIRJ.V, ABIRK.V, ABIRL.V, ABIRM.V, ABIRN.V, ARICF.V, ARICG.V, ARICH.V, ARICI.V, ARICJ.V, ARIUT.V, ARIUU.V, ARIUV.V, ARIUY.V, ARIUZ.V, YBIFN.V, YBIFO.V, YBIGA.V, YBIGB.V, YBIGC.V, YBIRJ.V, YBIRK.V, YBIRL.V, YBIRM.V,YBIRN.V, GRIJB.V, GRIJC.V, GRIJD.V, GRIJE.V, GRIJF.V, GRIUN.V, GRIUO.V, GRIVA.V, GRIVB.V, GRIVC.V, VBIGA.V, VBIGB.V, VBIGC.V, VBIGD.V, VBIGE.V, VBIRL.V, VBIRM.V, VBIRN.V, VBIRO.V, VBISA.V, KHIFA.V, KHIFB.V, KHIFC.V, KHIFD.V, KHIFE.V, KHIPL.V, KHIPM.V, KHIPN.V, KHIPO.V, KHIRA.V, SBIED.V, SBIEE.V, SBIEF.V, SBIEG.V, SBIEH.V, SBIZZ.V, SBIPA.V, SBIPB.V, SBIPC.V, SBIPD.V, TKIFK.V, TKIFL.V, TKIFM.V, TKIFN.V, TKIFO.V, TKIRG.V, TKIRH.V, TKIRI.V, TKIRJ.V, TKIRK.V, TEICC.V, TEICD.V, TEICE.V, TEICF.V, TEICG.V, TEIUP.V, TEIUR.V, TEIUS.V, TEIUT.V, TEIUU.V, TCIKJ.V, TCIKK.V, TCIKL.V, TCIKM.V, TCIKN.V, TCIYF.V, TCIYG.V, TCIYH.V, TCIYI.V, TCIYJ.V, TPIEK.V, TPIEL.V, TPIEM.V, TPIEN.V, TPIEO.V, TPIPG.V, TPIPH.V, TPIPI.V, TPIPJ.V, TPIPK.V, EGIFF.V, EGIFG.V, EGIFH.V, EGIFI.V, EGIFJ.V, EGIRB.V, EGIRC.V, EGIRD.V, EGIRE.V, EGIRF.V, EDIFA.V, EDIFB.V, EDIFC.V, EDIFD.V, EDIFE.V, EDIPL.V, EDIPM.V, EDIPN.V, EDIPO.V, EDIRA.V, HBIFK.V, HBIFL.V, HBIFM.V, HBIFN.V, HBIFO.V, HBIRG.V, HBIRH.V, HBIRI.V, HBIRJ.V, HBIRK.V, SIILD.V, SIILE.V, SIILF.V, SIILG.V, SIILH.V, SIIYO.V, SIIZA.V, SIIZB.V, SIIZC.V, SIIZD.V, KRIKC.V, KRIKD.V, KRIKE.V, KRIKF.V, KRIKG.V, KRIVN.V, KRIVO.V, KRIYA.V, KRIYB.V, KRIYC.V, PEIHM.V, PEIHN.V, PEIHO.V, PEIIA.V, PEIIB.V, PEITI.V, PEITJ.V, PEITK.V, PEITL.V, PEITM.V, PGIGA.V, PGIGB.V, PGIGC.V, PGIGD.V, PGIGE.V, PGIRL.V, PGIRM.V, PGIRN.V, PGIRO.V, PGISA.V, ASIFF.V, ASIFG.V, ASIFH.V, ASIFI.V, ASIFJ.V, ASIRB.V, ASIRC.V, ASIRD.V, ASIRE.V, ASIRF.V, EXICK.V, EXICL.V, EXICM.V, EXICN.V, EXICO.V, EXIVP.V, EXIVR.V, EXIVS.V, EXIVT.V, EXIVU.V, UDIGA.V, UDIGB.V, UDIGC.V, UDIGD.V, UDIGE.V, UDIRL.V, UDIRM.V, UDIRN.V, UDIRO.V, UDISA.V, EUIJF.V, EUIJG.V, EUIJH.V, EUIJI.V, EUIVB.V, EUIVC.V, EUIVD.V, EUIVE.V, PBICK.V, PBICL.V, PBICM.V, PBICN.V, PBICO.V, PBIVP.V, PBIVR.V, PBIVS.V, PBIVT.V, PBIVU.V, ALIBM.V, ALIBN.V, ALIBO.V, ALICA.V, ALITT.V, ALITU.V, ALITV.V, ALITY.V, DAICA.V, DAICB.V, DAICC.V, DAICD.V, DAICE.V, DAITY.V, DAITZ.V, DAIUP.V, DAIUR.V, DAIUS.V, AGIFK.V, AGIFL.V, AGIFM.V, AGIFN.V, AGIRF.V, AGIRG.V, AGIRH.V, AGIRI.V***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793607
BIST