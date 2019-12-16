***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.12.2019 10:47
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
Piyasa yapıcısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve dayanak varlığı DAX, Brent Petrol, USDTRY, EURTRY, EURUSD, Altın, Gümüş, Likit Banka (XLBNK), Banka Dışı Likit (X10XB) olan varant işlem sır
12:56110.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -91,53
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
12:565,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0343
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
12:566,5102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
12:56277,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 1,85
|Açılış
|: 277,87
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,53
|80.718.421
|% 16,59
|
|BOLUC
|4,56
|38.290.408
|% 15,74
|
|UNYEC
|4,64
|6.011.616
|% 14,57
|
|ADANA
|8,50
|9.279.155
|% 13,79
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,87
|2.143.479
|% -4,97
|
|THYAO
|13,81
|437.200.655
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|212.115.495
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|259.877.287
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|226.449.275
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|167.719.849
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,85
|144.907.252
|% 10,89
|
|ISFIN
|3,24
|162.906.307
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% 0,50
|
|Frank
|5,9216
|5,9573
|% 0,65
|
|Riyal
|1,5546
|1,5624
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.478
|0,99
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,72
|
|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|18,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,31
|
|Yarım
|885
|907
|6,92
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,39
|65,39
|0,17
|