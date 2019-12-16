***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve dayanak varlığı DAX, Brent Petrol, USDTRY, EURTRY, EURUSD, Altın, Gümüş, Likit Banka (XLBNK), Banka Dışı Likit (X10XB) olan varant işlem sır