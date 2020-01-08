***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.01.2020 09:19
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını IYM'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 318 adet varant 8 Ocak 2020 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve IYM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir.
*** IZIEM.V, IZIEN.V, IZIEO.V, IZIFA.V, IZIFB.V, IZIFC.V, IZIFD.V, IZIFE.V, IZIFF.V, IZIFG.V, IZIFH.V, IZIFI.V, IZIRA.V, IZIRB.V, IZIRC.V, IZIRD.V, IZIRE.V, IZIRF.V, IZIRG.V, IZIRH.V, IZIRI.V, IZIRJ.V, IZIRK.V, IZIRL.V, LDIAG.V, LDIAH.V, LDIAI.V, LDIAJ.V, LDIAK.V, LDIAL.V, LDIPY.V, LDIPZ.V, LDIRP.V, LDIRR.V, LDIRS.V, LDIRT.V, LBIAG.V, LBIAH.V, LBIAI.V, LBIAJ.V, LBIAK.V, LBIAL.V, LBIPY.V, LBIPZ.V, LBIRP.V, LBIRR.V, LBIRS.V, LBIRT.V, IBIHD.V, IBIHE.V, IBIHF.V, IBIHG.V, IBIHH.V, IBISO.V, IBITA.V, IBITB.V, IBITC.V, IBITD.V, ABIGN.V, ABIGO.V, ABIHA.V, ABIHB.V, ABIHC.V, ABISJ.V, ABISK.V, ABISL.V, ABISM.V, ABISN.V, ARIDF.V, ARIDG.V, ARIDH.V, ARIDI.V, ARIDJ.V, ARIYS.V, ARIYT.V, ARIYU.V, ARIYV.V, ARIYY.V, YBIGN.V, YBIGO.V, YBIHA.V, YBIHB.V, YBIHC.V, YBISJ.V, YBISK.V, YBISL.V, YBISM.V, YBISN.V, GRIKB.V, GRIKC.V, GRIKD.V, GRIKE.V, GRIKF.V, GRIVN.V, GRIVO.V, GRIYA.V, GRIYB.V, GRIYC.V, VBIHA.V, VBIHB.V, VBIHC.V, VBIHD.V, VBIHE.V, VBISL.V, VBISM.V, VBISN.V, VBISO.V, VBITA.V, KHIGA.V, KHIGB.V, KHIGC.V, KHIGD.V, KHIGE.V, KHIRL.V, KHIRM.V, KHIRN.V, KHIRO.V, KHISA.V, SBIFD.V, SBIFE.V, SBIFF.V, SBIFG.V, SBIFH.V, SBIPO.V, SBIRA.V, SBIRB.V, SBIRC.V, SBIRD.V, TKIGK.V, TKIGL.V, TKIGM.V, TKIGN.V, TKIGO.V, TKISG.V, TKISH.V, TKISI.V, TKISJ.V, TKISK.V, TEIDC.V, TEIDD.V, TEIDE.V, TEIDF.V, TEIDG.V, TEIVZ.V, TEIYP.V, TEIYR.V, TEIYS.V, TEIYT.V, TCILJ.V, TCILK.V, TCILL.V, TCILM.V, TCILN.V, TCIZF.V, TCIZG.V, TCIZH.V, TCIZI.V, TCIZJ.V, EGIGF.V, EGIGG.V, EGIGH.V, EGIGI.V, EGIGJ.V, EGISB.V, EGISC.V, EGISD.V, EGISE.V, EGISF.V, EDIGA.V, EDIGB.V, EDIGC.V, EDIGD.V, EDIGE.V, EDIRL.V, EDIRM.V, EDIRN.V, EDIRO.V, EDISA.V, HBIGK.V, HBIGL.V, HBIGM.V, HBIGN.V, HBIGO.V, HBISG.V, HBISH.V, HBISI.V, HBISJ.V, HBISK.V, SIIMD.V, SIIME.V, SIIMF.V, SIIMG.V, SIIMH.V, SIIZO.V, SIIQA.V, SIIQB.V, SIIQC.V, SIIQD.V, KRILC.V, KRILD.V, KRILE.V, KRILF.V, KRILG.V, KRIYN.V, KRIYO.V, KRIZA.V, KRIZB.V, KRIZC.V, PEIIM.V, PEIIN.V, PEIIO.V, PEIJA.V, PEIJB.V, PEIUI.V, PEIUJ.V, PEIUK.V, PEIUL.V, PEIUM.V, PGIHA.V, PGIHB.V, PGIHC.V, PGIHD.V, PGIHE.V, PGISL.V, PGISM.V, PGISN.V, PGISO.V, PGITA.V, ASIGF.V, ASIGG.V, ASIGH.V, ASIGI.V, ASIGJ.V, ASISB.V, ASISC.V, ASISD.V, ASISE.V, ASISF.V, KAIAF.V, KAIAG.V, KAIAH.V, KAIAI.V, KAIAJ.V, KAIPV.V, KAIPY.V, KAIPZ.V, KAIRP.V, KAIRR.V, EXIDK.V, EXIDL.V, EXIDM.V, EXIDN.V, EXIDO.V, EXIYZ.V, EXIZP.V, EXIZR.V, EXIZS.V, EXIZT.V, UDIHA.V, UDIHB.V, UDIHC.V, UDIHD.V, UDIHE.V, UDISL.V, UDISM.V, UDISN.V, UDISO.V, UDITA.V, EUIKC.V, EUIKD.V, EUIKE.V, EUIKF.V, EUIVN.V, EUIVO.V, EUIYA.V, EUIYB.V, PBIDK.V, PBIDL.V, PBIDM.V, PBIDN.V, PBIDO.V, PBIYZ.V, PBIZP.V, PBIZR.V, PBIZS.V, PBIZT.V, ALICJ.V, ALICK.V, ALICL.V, ALICM.V, ALIUZ.V, ALIVP.V, ALIVR.V, ALIVS.V, DAIDA.V, DAIDB.V, DAIDC.V, DAIDD.V, DAIDE.V, DAIVV.V, DAIVY.V, DAIVZ.V, DAIYP.V, DAIYR.V, AGIGH.V, AGIGI.V, AGIGJ.V, AGIGK.V, AGISC.V, AGISD.V, AGISE.V, AGISF.V, CTIAA.V, CTIAB.V, CTIAC.V, CTIPP.V, CTIPR.V, CTIPS.V***
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