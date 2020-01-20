***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.01.2020 09:29
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (IYM) yaptığı, dayanakları PAMUK olan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı 20 Ocak 2020 tarihinde (1 gün süre ile) geçici olarak işleme kapatılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813489
BIST
10:07122.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 974,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.460
En Düşük
121.879
10:075,8976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0094
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:076,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:07296,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,17
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,67
|17.459.865
|% 15,02
|
|GEDIK
|9,19
|2.858.575
|% 13,04
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,95
|3.572
|% 9,67
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,09
|56.993.415
|% 0,40
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|ISFIN
|3,97
|18.280.374
|% 1,02
|
|ISGYO
|1,88
|29.830.974
|% 1,08
|
|ALBRK
|1,73
|24.105.427
|% 1,17
|
|AVOD
|2,23
|23.609.955
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,17
|12.073.127
|% 2,63
|
|TSKB
|1,27
|12.029.437
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6409
|7,6792
|% -0,00
|
|Frank
|6,0665
|6,1031
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5669
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|4,47
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,24
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,62
|65,62
|0,77
|