***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
06.12.2019 13:55
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISMEN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
20/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISMD32045
Nominal Değer (TL)
110.530.000
Vade Başlangıç Tarihi
06/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/12/2019
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
05/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802262
BIST
17:07108.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 307,35
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:075,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0161
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:076,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,3760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:07271,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,95
|Açılış
|: 271,95
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,89
|104.676.268
|% 18,60
|
|DENCM
|8,05
|22.864.821
|% 16,84
|
|GLRYH
|2,20
|24.500.545
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,34
|27.454.323
|% 12,94
|
|BOSSA
|9,39
|36.093.370
|% 12,86
|
|SMART
|9,57
|11.989.066
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|65.084.670
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,23
|109.117.785
|% -17,91
|
|DERAS
|4,29
|91.466.225
|% -10,06
|
|MEMSA
|0,24
|143.841
|% -7,69
|
|THYAO
|13,71
|731.599.564
|% -0,44
|
|ASELS
|19,51
|598.352.941
|% -0,86
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|TTKOM
|7,30
|376.154.302
|% 2,53
|
|GARAN
|10,43
|362.998.784
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,48
|205.012.804
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|403.297.418
|% 5,57
|
|CEMAS
|1,37
|142.988.502
|% 3,79
|
|KRDMD
|2,42
|193.049.606
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,46
|34.432.125
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5413
|7,5791
|% -0,03
|
|Frank
|5,7972
|5,8322
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|
Seans Raporu
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17:23PKART
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