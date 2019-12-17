***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.12.2019 15:10
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
20/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISMD32052
Nominal Değer (TL)
115.300.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/12/2019
Vadesi (Gün)
87
İtfa Tarihi
13/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803884
BIST
16:11111.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 254,68
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:115,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:116,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:11279,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,83
|Açılış
|: 279,48
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|FLAP
|4,90
|175.159.144
|% 14,49
|
|UNYEC
|5,49
|26.912.070
|% 12,96
|
|BURVA
|6,97
|5.339.719
|% 12,42
|
|ATAGY
|4,53
|8.454.797
|% -14,53
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|HUBVC
|13,82
|32.977.342
|% -7,19
|
|THYAO
|13,99
|1.033.382.964
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|440.500.666
|% 2,30
|
|ASELS
|19,54
|311.612.565
|% 0,05
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,34
|133.096.859
|% -0,74
|
|KRDMD
|2,51
|236.821.529
|% -0,79
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7113
|7,7500
|% -0,90
|
|Frank
|5,9665
|6,0024
|% 0,64
|
|Riyal
|1,5615
|1,5693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,88
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|11,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|9,79
|
|Yarım
|890
|913
|4,73
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,22
|