***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.01.2020 12:03
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
15/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISMD42077
Nominal Değer (TL)
150.220.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/01/2020
Vadesi (Gün)
88
İtfa Tarihi
07/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811696
BIST
13:07118.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 298,59
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:075,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:076,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:07292,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.352.120
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,78
|85.259.198
|% 12,89
|
|GLBMD
|2,21
|13.076.575
|% 11,62
|
|MRGYO
|1,27
|50.838.650
|% 11,40
|
|RYGYO
|5,41
|66.449.908
|% 10,86
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,83
|817.736.342
|% 9,69
|
|THYAO
|14,24
|730.923.078
|% -0,07
|
|PETKM
|3,93
|470.508.859
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|368.693.677
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,80
|302.518.114
|% 1,45
|
|ODAS
|2,83
|817.736.342
|% 9,69
|
|ALBRK
|1,71
|368.693.677
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.093.205
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.508.859
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,80
|302.518.114
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6593
|7,6977
|% 0,17
|
|Frank
|6,0105
|6,0468
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-2,12
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|0,00
|
|Tam
|1.934
|1.982
|-4,21
|
|Yarım
|935
|959
|-2,04
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,19
|